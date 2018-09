Street food festival tra musica e spettacoli circensi

Arriva a Castel Bolognese la prima edizione del "Castel Bolognese Street Food", evento ideato e organizzato dall'associazione Bof (dalle iniziali dei cognomi dei tre fondatori: Bottiglieri, Ossani, Feimi), con il patrocinio del Comune di Castel Bolognese.

Da venerdì 14 settembre fino a domenica 16 settembre, nel centro storico di Castel Bolognese e lungo via Garavini, sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiana ed estera, preparate sul momento da coloratissimi camioncini, vere e proprie cucine itineranti.

I truckers proporranno i propri piatti, veicolatori dei sapori unici del territorio. Piatti “gourmet”, preparati e serviti al momento.

Il festival sarà espressione delle tante varietà di cibo, passando dalle antiche tradizioni per arrivare alle più moderne tendenze. Tre giornate da trascorrere in compagnia.

Ampia anche la scelta dedicata a vegetariani e vegani, con truck specializzati in piatti a base di verdura o pasta, o agli intolleranti, che potranno soddisfare le proprie esigenze.

Lo Street Festival celebra la strada, che diventa così spazio per socializzare, espressione di un territorio, anch’esso unico e inimitabile. Cibo, ma anche convivialità a tutto tondo: non mancheranno, infatti, musica, arte e divertimento.

Venerdì 14 apertura del festival alle ore 18.00; alle 21.30 concerto tributo agli AC/DC, gruppo musicale hard rock australiano.

Sabato 15 si parte invece alle ore 11.00; nel pomeriggio intrattenimento con artisti di strada e giocolieri, esibizioni di calcio freestyle, ballo e raduno delle Ferrari; in serata music live, dj set e alle 21.30 tributo a Ligabue con la band "Bar Liga".

Domenica 16 apertura alle ore 11.00; nel pomeriggio esibizione di Sciucarèn, ancora artisti di strada, giocolieri, calcio, ballo e raduno Vespa Club; alle 21.30 spettacolo circense.

L'ingresso è libero.