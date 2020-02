Suoni e colori: va in scena la "Mascherata di Carnevale"

La rassegna “Suoni e Colori” è nel vivo della settima stagione, dopo tre appuntamenti all’insegna della grande polifonia, degli scambi corali e del ricercato Magnificat di J. Khunau, il concerto carnevalesco promette una ricetta alquanto stuzzicante.

Lo fa con una commedia polifonica inedita, una vera ‘mascherata’ di Carnevale in forma scenica al debutto a Ravenna nella bellissima cornice di Palazzo Rasponi dalle Teste, giovedì grasso 20 febbraio alle ore 21, gli attori Laura Ferrari e Mario Battaglia si alterneranno al Coro Ecce Novum e al Gruppo Vocale MusiCaesena accompagnati al clavicembalo da Chiara Cattani e diretti dal maestro Silvia Biasini.

Una vera e propria festa corale in Maschera per rivivere le atmosfere che indussero la nascita del Madrigale Rappresentativo, tra villanelle, frottole, madrigali e ballate. I brani proposti saranno tutti di quel meraviglioso e vivacissimo periodo di passaggio tra Rinascimento e Barocco, in cui la scrittura musicale ha vissuto grandi cambiamenti passando progressivamente dalle austere e complesse logiche di intreccio polifonico cinquecentesco alla maggiore distensione melodica e ampia intelligibilità del canto seicentesco. Durante il concerto saranno presentate partiture ricercate frutto del lavoro di ricerca, trascrizione ed esecuzione di composizioni di autori locali del passato, a cura del maestro Biasini. Così “Mascherata di Carnevale” collegherà con brio e divertimento autori quali Banchieri, Ceresini (autore cesenate di fino ‘600), Des Prez, Donato, Lasso, Willaert.

Suoni e Colori si conferma Festival Corale non solo cesenate, ma di tutta la Romagna: un’occasione musicale che ha saputo rinnovarsi e fare del diletto culturale la sua bandiera, coinvolgendo un pubblico sempre più eterogeneo per provenienza ed età.

L’ingresso al concerto è gratuito, al pubblico non è richiesto abbigliamento carnevalesco. Il Festival, diretto artisticamente dai maestri Silvia Biasini e Luca Buzzavi, vanta anche il patrocinio del Comune di Ravenna oltre a quello del Comune di Cesena e Riccione e la partnership con l’Associazione Emilia Romagna Cori (Aerco), rappresentata in direzione artistica dal maestro Daniele Sconosciuto.