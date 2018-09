Tango fascination con Los Hermanos Macana

Cervia ospita sabato 15 settembre lo Stage and Show di Los Hermanos Macana. Enrique e Guillermo De Fazio sono due singolari fratelli argentini che ballano il tango in coppia, in modo irriverente e spettacolare, così come il loro nome d’arte suggerisce. “Macana”, infatti, deriva dal gergo popolare di Buenos Aires e li identifica come giocosi, picareschi, sbruffoni. La critica li ammira per le loro straordinarie doti e per l’inconsueta particolarità di esibirsi in coppia. Con la loro eleganza riescono a catturare l’attenzione dello spettatore sfoggiando interpretazioni uniche, con passi impeccabili e velocissimi, uniti a graffiante ironia. L’originalità del loro stile li ha consacrati come una “coppia unica capace di miscelare talento, divertimento, energia e grande rispetto per la magnifica arte del tango”.

I maestri interpreteranno sul palco del Cotton Club Disco di Cervia (lungomare D’Annunzio 28) una loro singolarissima performance come difficilmente si vede da altre parti. I De Fazio daranno prova della miscela esplosiva che li ha resi famosi nei festival di tutto il mondo, quella capacità di mettere insieme una tecnica eccezionale con la voglia di divertire e la scelta di non prendersi troppo sul serio. Il loro show di tango riscuote il tutto esaurito in ogni tappa. La serata proseguirà con le note del Tj Fabrizio Frappi che proporrà la sua raffinata e variegata selezione di tanghi, vals e milonghe.

Nati e cresciuti a Buenos Aires, i fratelli Macana iniziano la loro carriera di ballerini nel 1995. Studiano e si perfezionano con i più grandi maestri del tango Argentino: Juan Carlos Copes, Eduardo Aquimbau, Gabriel Angio, Natalia Games, Mingo Pugliese, Raúl Bravo, e altri. Due anni dopo debuttano a Buenos Aires con la loro prima coreografia Mala Junta. Un esordio di grande successo che li ha portati a esibirsi nelle più famose milonghe e produzioni teatrali, ben oltre i confini dell’Argentina. Vantano, infatti, prestigiose collaborazioni con Le Cirque Du Soleil e Placido Domingo. Robert Duvall e Francis Ford Coppola li hanno scelti come icona tanguera nel film Assassination Tango (2001). Hanno partecipato al Sarasota Festival of the Arts (Usa) invitati dal grande ballerino classico Michail Baryšnikov.



Ore 21.00: Stage di milonga.

Ore 22.30: Milonga and Show.