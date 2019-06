Dieci anni di targhe toponomastiche in mosaico: il laboratorio ravennate festeggia la 75esima opera

Sabato 15 giugno alle ore 11 in via Mentana, angolo piazza XX Settembre, viene inaugurata la nuova targa toponomastica in mosaico realizzata dal laboratorio AnnaFietta.

Segue alle 11.30 un incontro pubblico nel laboratorio di Anna Finelli, mosaicista e autrice delle targhe, cui intervengono Massimo Cameliani, assessore al Patrimonio, Giacomo Costantini, assessore al Turismo, Alessandro Luparini, direttore fondazione Casa Oriani, Mario Petrosino, responsabile CNA area di Ravenna.

Il progetto è nato dieci anni fa a seguito di un bando comunale in occasione della prima edizione del festival Ravenna Mosaico e da allora ha interessato gradualmente sempre più strade del cuore della città. Con le ultime diciotto realizzate nei mesi scorsi e installate da pochi giorni, le targhe sono ormai 74, tutte composte da una parte centrale in ceramica e adornate ai lati da immagini in mosaico realizzate a mano con la tecnica bizantina, ovvero tessere di pasta vitrea tagliate una ad una, allettate su cemento, lasciando la fuga libera, per consentire alla luce di creare variazioni di grande effetto.

Targhe tutte rigorosamente inserite nel contesto di piazze e strade, per accompagnare in un viaggio ideale nella storia e nell’ arte i turisti, gli ospiti e i cittadini che ogni giorno attraversano Ravenna.

"Per noi – spiega la stessa Anna Finelli, titolare di Annafietta Mosaicisti in Ravenna – sarà l’occasione per ripercorrere un tratto importante della nostra storia. Dieci anni che ci hanno consentito, facendo la nostra parte, di arricchire ulteriormente Ravenna di quel tratto caratteristico che la rende così famosa nel mondo: i suoi mosaici. Nel corso dell’incontro racconteremo inoltre come vengono realizzate le targhe e quali sono i loro significati sia culturali ed artistici, sia storici e cartografici".