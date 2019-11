Una serata dedicata alla scoperta del rum

Nella ricerca dei migliori e prestigiosi distillati del mondo i grandi appassionati si sono spesso esaltati nell’incontro con affinamenti lunghissimi, caratteri legnosi imponenti, note ossidative prepotenti, talvolta persino in usi disinvolti di caramello per dare un tono vissuto a prodotti che non lo erano.



Ma rovsciando le prospettive, un rum giovane mantiene ben vive le caratteristiche del territorio, delle capacità e delle tecniche del distillatore, persino delle varietà di canna da zucchero utilizzate.

Per questo martedì 10 dicembre alle ore 20:30 presso la sede Slow Food di via della Chiesa, 17 a Villanova di Bagnacavallo è in programma una serata cercando di capire queste peculiarità nello stile informale della nostra associazione, mettendo a confronto i rum di melassa con gli splendidi rhum agricole delle ex colonie francesi, per riscoprire i Clairin haitiani, presidio Slow Food, capaci di farci tornare indietro di una paio di secoli e di regalarci una bevuta intrigante ed insolita.



La serata “The white side of the rum” ha per relatore della serata Carlo Cleri, docente Slow Food.



Costo della serata € 20 per i soci Slow Food e € 22,00 per i non soci

Prenotazioni entro e non oltre il 6 dicembre



POSTI DISPONIBILI 25 con prenotazione obbligatoria

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: slowfoodbassaromagna@gmail.com oppure 3474524084