Tra Afterhours e Teatro degli Orrori: ecco Bunuel

Sabato 5 maggio, ore 21, giungono al Bronson di Madonna dell'albero i Bunuel.

Da un'idea di Xabier Iriondo (Afterhours), Franz Valente e Pierpaolo Capovilla (Il Teatro degli Orrori), nasce un nuovo progetto musicale interamente dedicato al rock più massimalista. Alla voce Eugene S.Robinson (Oxbow): il risultato è Buñuel, una sorta di incubo a occhi aperti, dove voce e parole si intersecano in costrutti sonori violentissimi. Presentano il nuovo album "The Easy Way Out".

Prevendite: 10€ +dp su Vivaticket http://bit.ly/Bunuel_Bronson oppure al Fargo e al Bronson Café

Cassa: 10€