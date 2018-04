Tra monti e valli, lo spettacolo della 50 km di Romagna

La classica ultramaratona romagnola è sempre in crescita ed in cerca di rinnovamento e collaborazioni. La 37^ edizione della 50 km di Romagna scatta il 25 aprile.

IL PERCORSO - Gara tendenzialmente in salita nella prima metà e in discesa nella seconda, si snoda su strade asfaltate immerse nel verde delle colline della vallata del Senio.

Si parte da Piazza Bernardi a Castel Bolognese e ci si dirige in direzione dell’abitato di Biancanigo, piccola frazione a non più di 2 km, da dove si torna a piazza Bernardi, si fa un secondo passaggio sulla linea di partenza e ci si dirige nuovamente verso Biancanigo; dopo questo secondo passaggio si imbocca la statale Casolana.

Seguendo la valle del Senio si arriva poi a Cuffiano e al 10° km si entra a Riolo Terme, dove si attraversa il centro del paese e si passa a fianco della Rocca Sforzesca del XIV secolo; dopo una leggera discesa il percorso presenta un tratto pianeggiante di circa 3 km, fino all’abitato di Isola, dove iniziano i saliscendi che portano a Borgo Rivola.

Da Borgo Rivola il percorso riprende tutto in costante salita fino a Casola Valsenio, giro di boa della corsa, e da qui, dopo una ripida e corta discesa, parte la salita a Monte Albano, 5 km con un dislivello di 265 m. Una volta arrivati in cima al Monte Albano ci si tuffa in una discesa di 4,5 km che porta a Zattaglia. Si segue poi la valle del torrente Sintria, si affrontano un paio di salite, fino ad arrivare a Villa Vezzano, a 9 km al traguardo.

Da questo momento il percorso è tutto in leggera discesa; ad un paio di km dal traguardo si attraversa nuovamente l’abitato di Biancanigo e si percorrono a ritroso i primi km della gara fino a raggiungere il traguardo in Piazza Bernardi.

ORARI E INFORMAZIONI - Partenza della 50 km di Romagna alle 8.30 per un tempo massimo di 7 ore. Alle 9,30 invece scatteranno le camminate ludico motorie di km 2,5 ed 11, ma anche la riproposizione della corsa dei ragazzi, proposta dall’Associazione Genitori, che ogni giorno accompagnano i ragazzi alle Scuole con il metodo Piedibus. In totale si spera di superare le 2.500 presenze (800 sono già i preiscritti agonisti). Ritiro pettorali presso la segreteria Via Garavini (vicino chiesa) il giorno 24 dalle ore 16 alle 22;

il giorno 25 dalle ore 6.30 alle 8.20

I FAVORITI - In campo maschile è favorito il podio tutto marocchino (per lo Stato africano è un dominio da 6 anni) del 2017, con Tariq Bamaarouf, il campione in carica, Youness Zitouni, a caccia del tris dopo l’oro nelle 42 km di Ravenna e Russi, e Mohamed Hajjy (4 allori qui), che però da 12 mesi ha il passaporto italiano. Da seguire anche Yassine Kabbouri, recordman del percorso (2.51’12”) insieme a Sbaai, il ruandese Jean Baptiste Simukeka, l’ucraino Evgeni Glyva ed il ceko Daniel Oralek (primo nel 2008). Tra gli italiani, da seguire il reggiano Andrea Zambelli ed il fresco Campione Italiano di 100 km, il rocchigiano Matteo Lucchese. Nel settore rosa, in attesa dei botti dell’ultima ora, si fanno preferire le croate Marija Vrajic, regina nel biennio 2015-16, Nikolina Sustic, primatista della “100 Km del Passatore”, incalzate dall’umbra Silvia Tamburi.