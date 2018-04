Tra orchidee selvatiche e paesaggi sorprendenti

Anche in questo weekend continuano gli appuntamenti della natura a due passi organizzati dal Museo NatuRa di Sant’Alberto e dal Centro Visite Cubo Magico Bevanella a Savio.

Sabato 21 aprile alle ore 15 il Museo NatuRa propone passeggiata alla scoperta delle orchidee selvatiche, un’escursione speciale a piedi all’interno del prato umido del Bardello alla scoperta della straordinaria fioritura che caratterizza quest’area del Parco. Accompagnati da una guida ambientale escursionistica i partecipanti saranno condotti al riconoscimento di specie animali e botaniche, con particolare riferimento alle numerose specie di orchidee selvatiche.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, è previsto un costo intero di 6 € e ridotto di 5 €, il ritrovo è nei pressi di Mandriole, zona Cà del Chiavichino.

Viste le numerose richieste, il Museo propone inoltre un appuntamento fuori programma con il tour in bicicletta alla scoperta dei Fenicotteri, domenica 22 aprile alle ore 10 con prenotazione obbligatoria e partenza dal Museo.

Il programma di escursioni prosegue sabato 21 e domenica 22 alle ore 16 con i tour in barca elettrica nel cuore del Delta con partenza dalla Bevanella. Il percorso in barca, della durata di 2 ore, permette di immergersi tra i paesaggi di Ortazzo, Ortazzino e Pineta di Classe navigando silenziosamente nelle acque del torrente Bevano. Per arricchire l’itinerario, è prevista anche una sosta nella torretta d’avvistamento per effettuare attività di birdwatching. Per partecipare è necessaria la prenotazione, il costo intero è di 10 €, ridotto è di 8,50 € ed è prevista la gratuità da 0 a 3 anni.

Domenica 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, sarà possibile visitare il Museo NatuRa con biglietto d’ingresso ridotto (2 €) e durante la visita tutti i piccoli visitatori potranno travestirsi da animale e scattare foto ricordo all’interno del Museo. Tutti i giorni sono attive inoltre Ci metto il becco…a primavera e In viaggio con Zoe e Teo, due cacce al tesoro da svolgere in autonomia all’interno del Museo per rendere la visita ancora più completa e divertente, aggiungendo momenti di osservazione al microscopio e curiosi approfondimenti. Ci metto il becco è compreso nel prezzo del biglietto d’ingresso, per in viaggio con zoe e teo è previsto un costo di 2 euro per il noleggio del kit. Il biglietto d’ingresso al Museo intero è di 3,00, €, 2,00 € il ridotto ed è prevista la gratuità per i bambini in età prescolare.