Una degustazione di trebbiano con Fabio Giavedoni

Il Trebbiano è un vitigno che fa parte di una famiglia piuttosto numerosa che si riconosce sotto lo stesso nome: si tratta di una varietà che spesso veniva considerata “inferiore”, soprattutto in Romagna, dove in passato veniva relegata e coltivata nelle aree meno vocate. Invece il Trebbiano dimostra che nei territori “giusti” – in Romagna come in Abruzzo, in Veneto e in Toscana – è capace di performance di grande spessore, dando vita a vini di grande qualità e dal carattere ben delineato e convincente.

È quello che fa scoprire Fabio Giavedoni ( curatore Slow Wine ) attraverso l’assaggio delle 7 etichette proposte, provenienti da varie regioni, mercoledì 17 ottobre alle 20.30, al Palazzo Baldini di Bagnacavallo.



In abbinamento: crostatina di verdure su crema di formaggio, lasagnetta al ragù bianco di vitella e bavarese al pistacchio.



Il costo della serata : 35,00 euro per i soci e 40,00 euro per gli accompagnatori e gli amici non soci

Le prenotazioni per i soli 50 posti disponibili possono effettuarsi telefonando al 347 4524084 oppure scrivere slowfoodbassaromagna@gmail.com