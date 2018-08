Un "assaggio di neve" a Milano Marittima

Prosegue e si rinsalda la collaborazione tra Madonna di Campiglio e Milano Marittima, con una nuova proposta di evento che avvicina la montagna al mare, la “perla” delle Dolomiti alla “signora” della costa adriatica. In questa occasione Campiglio gioca d’anticipo sull’inverno, portando al mare un’anteprima della prossima stagione e un assaggio di neve, insolito, speciale, di grande impatto e di forte emozione dedicato agli ospiti di Milano Marittima l’11 agosto dalle 20.00 a mezzanotte. L’area scelta è il centro di Milano Marittima, la rotonda 1° maggio, dove arriverà il gatto delle nevi che diventerà l’originalissima consolle di uno spettacolare dj set, impreziosito da un’inattesa, bianca nevicata.

Un fresco anticipo invernale che porterà un po’ di frescura, almeno virtualmente, alla torrida estate 2018. La neve vuole anche anticipare l’appuntamento sportivo con la 3Tre-Coppa del Mondo di sci alpino, specialità slalom, in programma by night il 22 dicembre a Campiglio.

Continua, dunque, la cooperazione, declinata in interscambio promozionale, co-marketing, ma soprattutto amicizia e collaborazione tra due territori turistici di eccellenza, attraverso i rispettivi comuni di Cervia e Pinzolo. Tra le numerose iniziative attivate, ricordiamo la partecipazione del Comune rendenese a “Cervia Città Giardino” e la presenza della Municipalità marina, a Madonna di Campiglio per un fine settimana dedicato alle peculiarità della costa cervese con assaggi della gastronomia romagnola ( piadina, cappelletti ecc), ma anche momenti di animazione. Il rapporto con Campiglio è legato anche alla cultura. Quest’anno sono giunte a Cervia le immagini dei malgari della montagna che insieme a quelle dei salinari sono state esposte a Cervia in viale Roma per un mese ( dal 14 giugno al 14 luglio) nella mostra “FIENO E SALE, Storie di alpeggi e di saline”. Inaugurata nei giorni scorsi dall’assessore alla cultura del Comune di Cervia Michela Lucchi insieme al sindaco di Pinzolo Michele Cereghini resterà esposta per un mese in piazza San Giacomo a Pinzolo. L’evento rientra del programma del festival Mistero dei Monti.

I prossimi appuntamenti prevedono, inoltre, la presenza del Consorzio Spressa delle Giusdicarie DOP a “Sapore di sale” in occasione del “gemellaggio del gusto” fra il formaggio tipico della Val Rendena e il sale dolce di Cervia. “Mima a Campiglio” durante la tappa di Coppa del Mondo di sci a dicembre. Sono presenti i piadinari cervesi con il tradizionale chiosco a righe bianche e rosse, punto di ristoro ogni anno molto apprezzato mentre a febbraio 2019 Milano Marittima salirà nuovamente in quota per presentare, ancora una volta le proprie peculiarità e le molte sfaccettature del territorio compresa la gastronomia.

Campiglio già da un paio d’anni offre un soggiorno ad un fedelissimo della vacanza a Cervia. Un “amico di Cervia” estratto fra i premiati dell’estate sarà ospite di APT di Pinzolo durante il week end della 3TRE. Soggiorno offerto anche per il gestore della struttura cervese che ha segnalato il maggior numero di “Amici di Cervia” di questa estate.