"Un paese vuole conoscersi": un incontro sui 40 anni della cooperativa culturale

Venerdì 14 settembre alle 21 "Associazione “Amici di Olindo Guerrini-Sant’Alberto un paese vuole conoscersi” prosegue le proprie attività nell’ambito del "Settembre Santalbertese 2018" con un’iniziativa che si richiama alle proprie radici. Quest’anno ricorre infatti il 40esimo Anniversario della costituzione della Cooperativa Culturale “Sant’Alberto Un paese vuole conoscersi”, nel cui seno l’Associazione è nata nel 2015. A Casa Guerrini in via Guerrini 60 a Sant’Alberto si svolgerà l'incontro dal titolo "I nostri (primi) 40 anni - Progetti, storie e protagonisti della Cooperativa Culturale “Sant’Alberto Un paese vuole conoscersi” a 40 anni dalla sua costituzione". Saranno presenti testimoni e protagonisti della storia e delle vicende della Cooperativa. Saranno esposti documenti e foto, riproposta la Mostra “Civiltà delle acque” allestita nel 2000 e proiettati brani dei documentari girati nel '76 e nell’'86 dalla Rai con interviste ai protagonisti di allora, in particolare a Cesare Zavattini, ispiratore ed amico della Cooperativa. Interverranno fra gli altri Maria Grazia Feletti, Vania Vassura, Marna Ortolani e Lorenzo Cottignoli.

Le origini

L’iniziativa culturale di S.Alberto “Un paese vuole conoscersi”, nata da un’idea di Cesare Zavattini nel 1974, si trasformò in Cooperativa nell’ottobre 1978, promotrici le Cooperative locali, avendo come scopo sociale: “La valorizzazione delle vocazioni presenti sul Territorio, in riferimento agli aspetti antropologici, linguistici, archeologici, sociali ed in particolare a quelli della cultura materiale quali il mondo del lavoro e la trasformazione dell’ambiente”. Per discutere l’iniziativa culturale “Un paese vuole conoscersi” fu promossa, dalle due Cooperative Muratori e Braccianti di Sant’Alberto un’assemblea generale il 24 ottobre 1975 al cinema Italia a Sant’Alberto. Lo scopo di questo incontro era di coinvolgere tutta la popolazione per conoscere la propria storia, l’idea era di scrivere, con criteri collettivi, un libro in cui raccogliere la storia dalle origini. Aderirono le scuole, molti giovani e tutto il paese. Il 21 ottobre 1978 si costituì la “Cooperativa culturale della delegazione di Sant’Alberto “Paese vuole conoscersi”.