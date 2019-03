Un percorso nelle colline romagnole, alla scoperta dei misteriosi "Buldur"

Domenica 31 marzo si svolge la seconda escursione di "Sentieri e Sapori", l'iniziativa promossa dalla Cna per conoscere l'entroterra romagnolo.

La CNA ha raccolto l’adesione di un gruppo di agriturismi dell’area faentina collinare sull’idea – giunta al quarto anno di realizzazione – di organizzare degli itinerari, chiamati appunto “sentieri dei sapori” che - partendo dalle migliori strutture esistenti - facciano conoscere quel territorio con la lentezza e la bellezza tipica del trekking. L’obiettivo non è solo quello di fare una “bella iniziativa” isolata ma di promuovere in maniera sostenibile ed efficace il turismo in quell’area.

Domenica 31 marzo la seconda escursione in programma che prevede una camminata sulle colline di Riolo Terme e della Serra di Castel Bolognese alla ricerca dei Buldur, i vulcanetti di Bergullo, nascosti lungo il Rio Sanguinario. Pranzo all’Agriturismo “La Querciola”, via Campolasso, 4 Riolo Terme.

Pranzo in agriturismo al costo di € 20,00

Per prenotazioni: tel. 0546 74077 www.agriturismolaquerciola.it