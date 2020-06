A Sinisa Mihajlovic il premio "Un va a zezz 2019"

Sarà consegnato al mister del Bologna F.C. Siniša Mihajlović il premio “Un va a Zezz 2019”. Lo comunicano i dirigenti della sezione comunale di Riolo Terme annunciando che l’allenatore ha accettato di ricevere per 2019 il riconoscimento dell’ Avis riolese.



La consegna dovrà essere concordata avendo il sig. Siniša Mihajlović impegni che lo tengono occupato per lungo tempo, l'evento potrebbe tenersi nei mesi di luglio o addirittura in agosto. Il nome del grande campione si aggiunge così alla oramai prestigiosa lista delle personalità che dal 2008 sono state premiate:



2008 Milena Gabanelli, 2009 Emilio Giannelli, 2010 Fabrizio Gatti, 2011 Mario Calabresi e Gemma Capra, 2012 Ilaria Borletti Buitoni, 2013 Laura Boldrini, 2014 Fabrizio Cirri, 2015 Carlo Lucarelli, 2016 Antonio Pattuelli, 2017 Benedetta Tobagi, 2018 Marino Bartoletti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.