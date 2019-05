Un viaggio tra i giardini di Villa Schiavio

I giardini di Villa Schiavio sono un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, un angolo dalle reminiscenze fiabesche, scampato alla modernità e immerso nelle sue silenziose memorie: tra alberi ultrasecolari e architetture nobiliari, domenica 2 giugno è possibile addentrarsi in questi spazi grazie a un’escursione guidata d’eccezione.

L’iniziativa, organizzata da Romagna Sentieri insieme all’agriturismo Rio Manzolo e all’azienda agricola “La Torre di Limisano”, vedrà infatti la partecipazione dell’attuale custode di Villa Schiavio, Franco Visani, grande conoscitore del luogo e dei suoi segreti, tra passaggi sotterranei, aneddoti di guerra, storie di lavoro nei campi che oggi non esistono più.

L’escursione terminerà con una merenda sul prato con focaccia e frittata fatte in casa, salame artigianale, acqua e vino; ai partecipanti si chiede di portare un tovagliolo di stoffa, un bicchiere di vetro (no bicchieri o bottiglie di plastica) e un telo per chi vuole stendersi.

Il ritrovo è alle 14 presso l’agriturismo Rio Manzolo, in via Trieste 99 a Villa Vezzano. È obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 349 3523188.