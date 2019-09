“Un Villaggio che Balla”, galà di danza a favore dei progetti umanitari

Venerdì 13 settembre alle 21 l’Arena del Villaggio del Fanciullo (in via del Pino 102 a Ponte Nuovo) ospiterà un Galà di Danza che avrà come protagoniste ballerine di diverse scuole di danza e di ginnastica ritmica ed artistica provenienti da Ravenna e provincia, ma anche da Modena, Cesena, Cesenatico e Venezia.

Il ricavato sarà destinato a supportare i progetti sanitari che la Fondazione porta avanti da anni nel Sud del Senegal, nella Regione della Casamance. Nello specifico, preme ristrutturare un reparto maternità attualmente inagibile e fatiscente del distretto di Oussouye. Questo consentirà alle donne della zona di partorire all’interno di una struttura protetta che possa prendersi cura di loro e dei loro bambini, evitando morti precoci dovute a mancanza di cure nelle prime 48 ore dalla nascita del neonato.

La direzione artistica del Galà è di Carlotta Silvagni, direttrice di Eurocamp danza ed organizzatrice di eventi a livello nazionale. L'evento coinvolgerà infatti importanti scuole italiane che hanno deciso di ballare per una giusta causa. Le scuole ospiti saranno: Accademia Cecchetti di Ravenna, ASD Centro Studi Danza di Lugo, Diaghiliev di Venezia, Free Time di Ravenna, Idea Danza di Russi, Kinesfera di Modena, Lo Zodiaco - Ginnastica Ritmica di Ravenna, Lyceum Danza di Cesena, Seven Around di Cesenatico e Savignano sul Rubicone

Ci saranno inoltre tre ospiti d'eccezione, protagonisti della danza a livello internazionale: Matteo Magalotti, diplomato alla Accademia del Balletto della Wiener Staatsoper di Vienna, danzatore per la giovane compagnia della Staasoper di Vienna e danzatore dell'Hannover Ballet; Vittoria Markov, ballerina del musical "Romeo e Giulietta - ama e cambia il mondo" di Giuliano Peparini ed allieva di Amici di Maria De Filippi edizione 2016; e Talisa Torretti, ginnasta del team Italia di Ginnastica Ritmica e 3 volte campionessa d'Italia nel campionato di serie A. L'evento è organizzato da Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo con il patrocinio del Comune di Ravenna. Per info e prenotazioni 393.2021941 - progetti@villaggiofanciullo.org.