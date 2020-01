Un workshop con l’illustratrice e scrittrice per l’infanzia Arianna Papini

L’illustratrice e scrittrice per l’infanzia Arianna Papini giunge per la prima volta a Faenza con un workshop in programma il 29 febbraio e 1 marzo al Fontanone.

Arianna Papini è forse l’illustratrice più famosa di Italia, ha dato vita a più di 150 libri con i quali ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Andersen, il Silent Book Contest, il Premio Rodari e il Premio Compostela.

Oltre ad essere illustratrice, Arianna è arteterapeuta, pittrice, architetto, scrittrice e insegna illustrazione nelle più prestigiose scuole dedicate come la Scuola di Sarmede e l’ISIA di Urbino.

Per garantire una migliore qualità, l’associazione Altr’e20 che organizza l’evento, ha deciso di limitare i posti ad un massimo di 14 partecipanti. Per iscriversi o avere informazioni sul corso si può contattare l’associazione all’indirizzo info.rigenerazioni@gmail.com.