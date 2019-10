Una Carampana in mosaico per la scuola primaria

L’Associazione Dis-ORDINE avvia un progetto per portare il mosaico nelle scuole di Ravenna. In occasione della Biennale di Mosaico Contemporaneo si tiene giovedì 3 ottobre, alle ore 10, l'inaugurazione all'ex-Chiesa di Santa Maria delle Croci, in via Guaccimanni 5 a Ravenna, della Carampâna in Mosaico.

L'opera può essere visitata dal 5 ottobre al 23 novembre (lunedì, giovedì e venerdì 10 - 13, sabato 16 - 19) e nella Notte d’Oro (19 – 22). Ingresso libero.