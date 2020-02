Una degustazione con il celebre winemaker Roberto Cipresso

Appuntamento con uno dei winemaker più celebri al mondo. È Roberto Cipresso protagonista mercoledì 26 febbraio alle ore 20.30 al Cube Hotel di Ravenna. Organizzata da Ais Romagna delegazione di Ravenna in collaborazione con Vino al vino street, la serata prevede l’incontro tra il vino degustato con le proposte di 5 etichette guidate, e il racconto con la presentazione del volume “Il romanzo segreto del vino” scritto dallo stesso Cipresso. Evento dunque che esce dai classici canoni della didattica, la serata è un omaggio alla trentennale esperienza di Roberto Cipresso che propone un viaggio enologico nel tempo e nello spazio.

La sua carriera di winemaker inizia nel 1987 a Montalcino, dove si stabilisce, e lavora per alcuni dei più noti produttori come Case Basse, Poggio Antico, Ciacci Piccolomini d’Aragona e dove fonda la cantina La Fiorita. Nel 1995 dà vita a Winecircus la prima cantina-laboratorio dove svolge attività di ricerca orientata ai vari aspetti della viticoltura. Nello stesso anno produce la prima edizione de “La Quadratura del Cerchio”, vino icona che oggi colloca il suo terroir sul Parallelo 43 e che apre le porte al progetto Cipresso 43. Nel 1999 crea Winemaking, un gruppo di consulenza agronomica ed enologica con il quale, ad oggi, segue più di trenta aziende dislocate in tutto il territorio nazionale. Il suo percorso professionale vede anche collaborazioni con alcune aziende straniere come la prestigiosa Achaval – Ferrer, con la quale nel 2011 riceve 99/100 da Rober Parker per Finca Altamira 2009, Matervini e Vinos de La Luz con Iluminado 2015, che viene nominato nel 2019 miglior vino argentino e tra i 50 migliori vini del mondo da Decanter World Wine Awards con una valutazione di 97/100.

La serata è aperta a sommelier e appassionati e prevede la degustazione di 5 vini (Punto Bianco 2017, Punto Rosso 2015, Pigreco 2014, La Quadratura Del Cerchio 2012, e un vino a sorpresa), la consegna del libro “Il romanzo segreto”, e buffet finale.

Info. Ais Romagna tel 0547 415249 / 3938233564.