Una notte da ballare a ritmo di salsa

Venerdi 28 giugno è in programma una notte tutta da ballare in centro storico in occasione di Ravenna Bella di Sera.

Fellini Scalinocinque in piazza Kennedy propone, dalle ore 20.00, una selezione musicale dedicata a Cuba e a tutto il Sudamerica a cura di DjLen a ritmo di Salsa Kizomba e Bachata.

A rendere la serata ancora più piacevole c'è anche l'apertura dei negozi fino alle 23.00.