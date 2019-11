Una società per relazioni: la tavola rotonda su “Malefica. Come sfatare i luoghi comuni sulle donne”

Nell’ ambito della rassegna “Una società per relazioni”, martedì 3 dicembre alle 20.30 in sala Buzzi in viale Berlinguer 11, si terrà, a cura dell’associazione Ditutticolori, la Tavola rotonda sul tema “Malefica. Come sfatare i luoghi comuni sulle donne”. Si tratta di un confronto sulle discriminazioni professionali e personali nei vissuti delle donne.

Sono previsti gli interventi di Gabriella Floro Flores presidente di Ditutticolori con brevi cenni sulla storia dell'Associazione; Cathy La Torre, avvocata, attivista LGBTQ, specializzata nel diritto discriminatorio con particolare riferimento alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, co-fondatrice di "Odiare ti costa" iniziativa appoggiata anche da Michela Murgia, per perseguire in sede legale diffamazioni, minacce, calunnie ecc. lanciate attraverso internet in particolare sui social; Antonella Mastrocola, psichiatra e responsabile del centro salute mentale di Ravenna, che parlerà della psichiatria al femminile e delle differenze di trattamento psicologico e farmacologico; Fatou Boro Lo, presidente delle donne Jappo, attivista per i diritti umani per la solidarietà e l'uguaglianza, che racconterà la sua esperienza politica come candidata alle ultime europee tra insulti razzisti e sessisti.

Condurrà la tavola rotonda Rossella Floro Flores referente del progetto.

A fine serata verrà offerto un piccolo buffet.

L’ingresso è libero.