Valter Santilli che presenta il libro “Per il bene del paziente”

Venerdì 26 luglio, alle 21,30, la rassegna "Cervia, la spiaggia ama il libro" prosegue in viale Ravenna a Milano Marittima con il dottor Valter Santilli che presenta il suo libro “Per il bene del paziente”.

Conduce Loredana Del Ninno, giornalista esperta in tematiche di salute.

Valter Santilli, professore ordinario di medicina fisica e riabilitativa all’Università La Sapienza di Roma e fisiatra al Policlinico Umberto 1° di Roma, nel libro risponde alle domande Paolo Pagliaro e Piero Schiavello, analizzando la condizione complessa della sanità italiana, l’aspetto burocratico, i lunghi tempi di attesa e i risvolti politici. Ma offre anche alcune proposte per migliorare e aggiornare il sistema sanitario del quale Santilli è profondo conoscitore.

Tutti gli incontri con l’autore sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi si terranno presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di Vittorio n. 26.