"Vanitas", la grande installazione di Niki de Saint Phalle per la Biennale del Mosaico

La VI edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo accoglie negli spazi del MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna la suggestiva installazione "Vanitas" di Niki de Saint Phalle a cura di Giorgia Salerno.

Vanitas è il titolo scelto per il progetto che espone Tête de Mort I, una scultura in mosaico dalle grandi dimensioni raffigurante un teschio, realizzata da Niki de Saint Phalle nel 1988 con tessere in vetro specchiato e foglie di palladio. L’opera è un omaggio alla tradizione del mosaico ravennate attraverso una lettura contemporanea, linea questa sempre più consolidata nelle scelte espositive del museo e con l’intento di ampliare i rapporti con istituzioni e fondazioni culturali internazionali.

L'opera rimane esposta al Mar dal 5 ottobre al 12 gennaio.

Orari: martedì-sabato 9-18, domenica 11-19.