"Venti di risate", lo show comico di Debora Villa per festeggiare i suoi vent'anni di carriera

Debora Villa festeggia quest’anno il ventennale della sua straordinaria carriera, tra teatro e piccolo schermo, e per l’occasione ha confezionato il divertente recital Venti di risate che fa tappa a Bagnacavallo, nel cortile del Chiostro di San Francesco martedì 21 luglio alle ore 21,15.

In scena uno spettacolo che raccoglie il meglio del suo repertorio, dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità alle favole raccontate con graffiante cinismo comico. Passando per Adamo ed Eva, Debora ci racconterà cosa succede ad una donna quando raggiunge i “nannaranannann” anni. Uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, tra favole e cronache, Come in tutti i suoi precedenti lavori, Debora Villa sarà ancora un’onda di travolgente comicità, cinica e intelligente.

Biglietti: 15 euro. Si consiglia l’acquisto online sul sito www.vivaticket.it