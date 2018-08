Viaggio negli anni '70 con il tributo ai Deep Purple

Venerdì 31 agosto alle 21.30 la musica dei Deep Purple arriva in città con il Lugo Summer Live. In piazza dei Martiri ci sarà infatti il concerto dei Purple in time, che viene così recuperato dopo l’annullamento a giugno per maltempo.

La band farà un tributo ai Deep Purple, in puro stile anni Settanta. Sul palco saliranno Marco Grilli (voce), Damiano Riccardi (chitarra), Claudio Battaglione (batteria), Lorenzo Lucchi (tastiere), Paolo Bonori (basso).

Il concerto fa parte della seconda edizione del Lugo Summer Live, quest’anno dedicata ai concerti tributo alle storiche band che hanno segnato gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Deep Purple, Guns N’ Roses, Pink Floyd, Ac/Dc, Led Zeppelin: le cover band riproporranno fedelmente le sonorità e lo spettacolo delle storiche formazioni originali.

Dalle 19 pre-concerto con degustazioni, vini e aperitivo; i concerti iniziano tutti alle 21.30 e sono a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 333 4750066, email borgodibagna@gmail.com.