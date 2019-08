Visite tra natura, biodiversità e cristalli di sale

Il Museo del sale di Cervia propone incontri e visite dedicate a sale e biodiversità.

Giovedì 22 agosto dalle 20.30 alle 24.00 MUSA incontra Natura, Biodiversità e Sale.

In tre aree del museo del sale esperti naturalisti spiegano i diversi aspetti dell’oasi naturalistica delle saline ponendo l’accento su aspetti naturalistici, biodiversità e su come la produzione del sale possa influire sulla vita di flora e fauna. Si andrà alla scoperta delle caratteristiche dell’avifauna tipica delle aree umide, degli aspetti curiosi della zona umida del Parco del Delta del Po. l’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Cooperativa Atlantide , è gratuita, compresa nel costo del biglietto d’ingresso (interi € 2, ridotti € 1)

Venerdì 23 agosto ore 21.00 C’era una volta un cristallo di sale – dedicato ai bambini.

Una visita guidata nel mondo della civiltà salinara a misura di bambino realizzata in collaborazione con CerviaTurismo. Adatta ai bambini da 5 a 10 anni. Quota di partecipazione €5 a bambino ma fino ad 1 metro d’altezza la partecipazione è gratuita. Ingresso al museo gratuito per bambini fino ai 12 anni. E’ necessaria la prenotazione presso IAT Cervia: iatcervia@cerviaturismo.it 0544 974400.