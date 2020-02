Vivere all'aperto tra costruito e natura: la premiazione del contest di architettura

Come possiamo migliorare gli equilibri tra costruito e natura? Questa era la domanda alla base della prima edizione del contest “Architetti in Tour - Living outdoor/outdoor living”, dedicato alla progettazione di spazi esterni, lanciato dall’impresa romagnola Edilpiù e dalla brianzola BT Group. La premiazione dei cinque studi vincitori si tiene giovedì 13 febbraio alle 17.30 al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.

Living Outdoor/Outdoor Living è la prima edizione di un contest che nasce con l’obiettivo di mettere in luce una riflessione sul progetto del vivere all’aperto. La serata di premiazione sarà l’occasione per approfondire il tema della vivibilità degli spazi esterni e dell’evoluzione della progettazione del paesaggio nel nostro Paese. Si parlerà ad esempio di progettazione e riorganizzazione di spazi aperti, di progetti per la mobilità pedonale e ciclabile, della riqualificazione di aree dismesse e degradate, di verde pensile e verde verticale.

Durante l’evento,moderato dall’architetto Donatella Bollani, aziende e professionisti come architetti, ricercatori e docenti proporranno le loro esperienze e competenze per integrare design e qualità del paesaggio e così migliorare gli equilibri tra costruito e natura e la qualità della vita di chi li abita.