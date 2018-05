"Voliamo con Mila": giochi, musica e un aperitivo per beneficenza

Si intitola Voliamo con Mila l’iniziativa benefica in programma domenica 3 giugno a partire dalle 13 presso il chiostro del convento di San Francesco, a Bagnacavallo.

Il ricavato dell’iniziativa, che durante il pomeriggio prevede animazioni per adulti e bambini, giochi, musica dal vivo e un aperitivo insieme, verrà devoluto all’Istituto comprensivo Berti di Bagnacavallo.

"Siamo un gruppo di amici che si sono ritrovati con l’obiettivo comune di organizzare una festa per la nostra amica Mila Dal Borgo, per ricordare lei e il messaggio di gioia e amore per la vita che ci ha lasciato" spiegano gli organizzatori, che in collaborazione con l’associazione Comunicando e con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo promuovono l’evento.

Il convento di San Francesco è in via Cadorna 14 a Bagnacavallo.