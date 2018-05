Feste e tradizioni nel weekend: palio, festival, avventure sui fiumi e Pentecoste

TANTE FESTE CON TRADIZIONI ANTICHE E NUOVE

Questo weekend sembra fatto apposta per celebrare tradizioni secolari, ma anche le moderne passioni. Dal mare alla montagna non c'è tregua, con tanti festival tutti da vivere. Venerdì e sabato parte l'estate al Marina Summer Festival, con spettacoli e danze che si susseguono a Marina di Ravenna. Colori e profumi invadono invece sabato e domenica Punta Marina con i Giardini d'aMare. Da venerdì a domenica grande festa a Faenza con Distretto A weekend, con street art e degustazioni che conquistano la città manfreda e da sabato si tiene, sempre a Faenza, Buongiorno Ceramica. Da venerdì a domenica sono bandiere e giullari a prendere invece il sopravvento a Lugo: è tempo di Contesa estense, con il Palio della Caveja che compie 50 anni. Fino a domenica giochi, storie e fanta-libri rendono Bagnacavallo una spettacolare Città dei bambini. Da venerdì primi giorni di incontri dedicati ai percorsi sonori con il nuovo festival Marea in zona Darsena a Ravenna e da sabato a Lugo parte la Festa del Ghetto. Sabato e domenica gli amici a quattrozampe sono protagonisti di incontri e passeggiate al centro commerciale Esp di Ravenna, mentre sabato in piazza Ugo La Malfa a Ravenna si svolge la Festa del Bastardino, per confermare che la bontà d'animo non si distingue dalla razza e, per restare in tema "animale", venerdì si tiene un aperitivo per aiutare gli amici pelosi in via Le Corbusier a Ravenna. Sabato ci sono anche gli sbandieratori in gara al Rione nero di Faenza per il Trofeo del Pino Nero, tornano le bancarelle in centro a Ravenna con i prodotti tipici e biologici delle Donne in Campo a Porta Adriana e ci sono musica, hip hop e artisti di strada Su e giù per il viale a Massa Lombarda.

YOGA AL MUSEO, LIBRI E TOP CAKE

Non manca lo spazio per incontri culturali, laboratori e dolci sorprese. Venerdì: è in programma una visita con lezione di yoga insieme all'artista Enrico Lombardi, che guida il pubblico tra le sue opere, al Museo civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, Marina Zoppello e Giacomo Stella parlano della dislessia al Centro relazioni culturali di Ravenna, Michela Turra presenta il suo libro La donna fantasma alla Sala Bigari di Faenza, si diventa mosaicisti per un giorno al laboratorio di Annafietta a Ravenna e Paolo Casadio introduce il suo romanzo Il bambino del treno alla biblioteca Trisi di Lugo. Sabato invece Marco Martinelli ed Ermanna Montanari ritirano il premio delle associazioni italo-tedesche al Palazzo Rasponi di Ravenna, ci sono spade, combattimenti e giochi da tavolo nell'anteprima di Faenza Ludens al centro commerciale La Filanda e si creano fantastici unicorni all'Officina Creativa di Ravenna. Sabato e domenica ci sono incontri dedicati al disegno naturalistico a Casa Monti ad Alfonsine, domenica al centro culturale Il Confine di Massa Lombarda si tiene il reading poetico Di versi per versi e sempre domenica è lo chef Damiano Carrara a decretare il vincitore del contest di pasticceria Top Cake al centro commerciale Le Maioliche di Faenza.

MA QUANDO SE MAGNA?

Non avete pensato a pranzo e cena? Non vi preoccupate, le occasioni mangerecce non mancano. Weekend di festa a Castel Bolognese con la Sagra di Pentecoste che porta spettacoli, gastronomia, tradizioni e I Nomadi in piazza. Da venerdì a domenica a Lavezzola si mangia genuino con la Sagra della Porchetta e del Tortellino. Venerdì Cena di Primavera con sfilata di moda al bocciodromo di Fusignano. Domenica, poi, al convento San Francesco di Bagnacavallo prende vita Vinessum, un evento dedicato ai vini e al buon cibo, mentre fragole (e non solo) sono alla base dello Strawberry day alla Casa della Birra di Bagnacavallo.

MUSICA TRA BAROCCO E BOHEMIAN RAPSODY

Non sono molti i singoli eventi live, ma accontentano tutti i gusti, dal classico al rock. Venerdì un recital dal Barocco ai giorni nostri è in programma all'auditorium Corelli di Fusignano, mentre il violinista Victor Correa-Cruz si esibisce al Mar di Ravenna e il carico sperimentale de Lastanzadigreta è di scena alla segheria Fratelli Vergnani di Cotignola. Sabato oboe e clavicembalo animano la notte al Museo nazionale di Ravenna e la tribute band Magic Queen omaggia la storica formazione capitanata da Freddie Mercury alla Ca' Bruna di Ravenna. Infine domenica sembrano giungere direttamente dagli anni '90 gli Oblivians che suonano al Bronson di Madonna dell'albero.

