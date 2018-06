Weekend da bisboccia fra calici, piatti di pasta, feste e tanta musica live

IN ALTO I CALICI E I BOCCALI

Il programma di questo weekend prevede subito una pausa ristoro. Eh già, perché prima di tutto occorre rimettersi in forze prima di affrontare le altre sfide. Venerdì e sabato ci sono cappelletti, birra e musica al Pasta'n'Birra di Tebano, vicino a Faenza, mentre venerdì tavole imbandite, animazioni e chiacchiere vi attendono a Bagnacavallo con la Festa dei Vicini. Sabato ecco musica, degustazioni e tagliatelle no limits con Calici a Barbiano e a Ravenna, sotto l'ombra di Porta Adriana, sono esposte le specialità stagionali delle Donne in Campo. Da venerdì a domenica non manca l'ooportunità di dissetarsi con lo European Beer Market che offre una grande varietà di birra alla spina a Marina di Ravenna.

TANTI LIVE DALLA SPIAGGIA ALLA COLLINA

Le proposte di musica live sono davvero tante questo fine settimana e soddisfano un po' tutti i gusti. Venerdì comincia al Teatro Socjale di Piangipane il Privè tour degli Avion Travel, i Comaneci presentano l'album Rob a Bank al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna, ci sono Pablo Ziegler e il Marco Albonetti Trio al Teatro Masini di Faenza, due giovani pianiste dell'Istituto Verdi si esibiscono al Mar di Ravenna, ultima sera per La diva reclusa del Duo Serenissima alla Basilica di San Vitale, canti d'amore e di lode raccontano Lo Splendore di Aleppo alla Biblioteca Classense, parte l'estate a Palazzo Grossi di Castiglione di Ravenna con la musica targata Castel Rock e c'è una festa in spiaggia con il maxischermo al bagno Lucciola di Marina di Ravenna. Sabato The Wild Wood fanno ascoltare il loro repertorio tra country e rock'n roll al bagno Caesar di Lido Adriano e il Coro Athena anticipa la Festa della Musica alla basilica di Sant'Apollinare in Classe, mentre domenica le arie di Bach, Vivaldi e Haendel sono protagoniste del concerto della Cappella Musicale alla basilica di San Francesco a Ravenna e all'Esp arriva la star di Amici Irama per presentare il suo Plume. Inoltre sabato e domenica ci sono musica e impegno sociale alla Festa della Pace e dei diritti umani di Brisighella e da venerdì grandi nomi si alternano sui palchi del Modulo Fest 2018 a Cervia e Milano Marittima.

DA JOYCE A CAPORETTO, IL TREB E ALTRI INCONTRI

Tanti appuntamenti culturali fanno capolino nel weekend. Venerdì si tiene l'ultima serata al Tr3b di Voltana che dà spazio alle poetesse con Rossella Renzi e Annamaria Teodorani, mentre l'Arcigay Ravenna rinnova il suo team e lo presenta con una festa al circolo Dock 61 di Ravenna. Sempre al venerdì lo storico Alessandro Barbero ricostruisce attraverso un libro la battaglia di Caporetto a Lugo, gli autori di fantasy e fantascienza si raccontano al centro Jyl di Massa Lombarda e Rimini Graffiti, il romanzo di Nicola Arcangeli, viene presentato alla libreria Liberamente di Ravenna. Infine sabato con il Bloomsday arrivano musiche e letture a Lugo per celebrare il genio di James Joyce.

