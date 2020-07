La Young Musicians European Orchestra omaggia Sant’Apollinare con le Stagioni di Vivaldi

In occasione del tradizionale Concerto per Sant’Apollinare, patrono di Ravenna e dell’Emilia Romagna, sabato 25 luglio, alle 21.00, il Museo Classis Ravenna incontra la grande musica con la Young Musicians European Orchestra impegnata nell’esecuzione delle “Stagioni” di Antonio Vivaldi, una delle più celebri composizioni della musica di tutti i tempi.

Ogni stagione ha come protagonista un solista differente scelto fra i migliori violinisti italiani dell’ultima generazione.

Biglietti: settori D-E-F: € 10; settori G-H-I: € 8

Disabili con accompagnatore: € 8 (accompagnatore) e ingresso omaggio per il disabile (solo in biglietteria)

Accquisto online: https://www.classealchiarodiluna.it/eventi/

In biglietteria: dal lunedì alla domenica, dalle 14 alle 18 in via Classense 29. La sera dell'evento sarà anche possibile acquistare i biglietti per quello stesso evento fino alle 21.00.