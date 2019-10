Imparare il successo si può: ecco la laurea per diventare influencer

Cosa serve per diventare un’influencer di successo? Bellezza, capacità mediatiche? Per rispondere a queste domande e all'aspirazione di tante persone arriva il corso di laurea online dell’Università telematica eCampus.

Si tratta di un corso che vuole formare gli influencer del futuro, sul modello di Chiara Ferragni e altri grandi comunicatori dell'era digitale. Certo, si tratta di una professione discussa e non regolamentata, ma sempre più in voga. Una figura quella dell'influencer, che non è soltanto capace di attrarre migliaia di follower, ma che viene sempre più richiesta da aziende e agenzie pubblicitarie.

Il percorso per diventare influencer

Quello proposto da eCampus è un percorso ad hoc all'interno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione che si propone di colmare il vuoto formativo attuale.

Si tratta di un corso triennale svolto dall’Università telematica che prevede al primo anno temi come Semiotica e filosofia dei linguaggi, Estetica della comunicazione, Informatica e Tecnica, storia, e linguaggio dei mezzi audiovisivi. Il secondo anno sono previsti, invece, corsi di Psicologia e Sociologia della moda, Diritto dell’informazione e della comunicazione e Sociologia della comunicazione e dell’informazione. L’ultimo anno prevede, infine, la partecipazione a laboratori tematici, che vanno dalla scrittura istituzionale e pubblicitaria alla lettura dell’immagine, e non mancano tirocini formativi e di orientamento.

Gli ultimi due anni prevedono poi esami a scelta dello studente con varie tipologie di corsi disponibili come Gestione delle imprese e marketing, Strategia d’impresa e gestione della comunicazione e Web content marketing.

Lezioni che possono essere seguite direttamente da casa tramite il PC, con gli esami da sostenere presso una delle varie sedi di eCampus distribuite su tutto il territorio nazionale.

Ricordiamo, infine, che è possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno e non è previsto un test d’ingresso.

Iscrizione all'università : i manuali più venduti sul web

Quale università? Anno accademico 2019-2020. Guida completa agli studi post-diploma

Dall'Università al Lavoro 2: Una scelta consapevole per costruire il tuo futuro. Guida all'Università 2019/2020

Prima Di Iniziare l'Università: Tutto quello che devi sapere per evitare i gravissimi errori che il 99% degli studenti commette fin dai primi mesi

Come Laurearsi Velocemente e con Voti Alti: anche se non puoi seguire tutte le lezioni e senza rinunciare alla tua vita sociale