Come ottenere la Carta d'identità a Ravenna

Il Comune di Ravenna rilascia la carta di identità elettronica, ovvero il nuovo documento di identificazione che viene rilasciato ai cittadini di tutte le età al posto della vecchia carta d'identità cartacea.

La carta d'identità è un documento di riconoscimento personale rilasciato a tutti i cittadini ed ha una validità temporale diversa a seconda dell'età anagrafica: validità di 3 anni (per i minori di anni 3); validità di 5 anni (tra i 3 e i 18 anni); validità di 10 anni (dai 18 anni in poi).

A cosa serve la carta d'identità

La carta d’identità è un documento valido per l’espatrio nei paesi della Unione Europea ed in altri stati con i quali sono in vigore apposite convenzioni. (per conoscere i paesi convenzionati si suggerisce di consultare il sito della Polizia di stato o del Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con ACI, “Viaggiare Sicuri”)

Con il Decreto Legge 112/2008 convertito con Legge 133/2008, la validità della carta d’identità, sia come documento cartaceo che elettronico (CIE), è stata portata a 10 anni (in precedenza gli anni di validità erano cinque) e dal 1° gennaio 2010 il documento dovrà essere munito anche delle impronte digitali delle persone a cui si riferisce (a partire dai 12 anni compiuti).

Ogni cittadino con un documento in corso di validità ha diritto di ottenere la convalida dello stesso per ulteriori cinque anni dalla data di rilascio. Il Ministero con circ.23/2010, riconoscendo la legittimità del timbro di proroga apposto o da apporre,ma tenuto conto di alcuni disagi che i cittadini hanno subito a causa del mancato riconoscimento da parte delle autorità di frontiera di molti Paesi esteri della carta d'identità con il timbro, consiglia i cittadini che intendono recarsi all'estero e che possiedono la carta scaduta ma prorogabile o già prorogata tramite apposizione del timbro di convalida, di NON apporre il timbro, ma di rifare una nuova carta con validità decennale.

Per attuare la procedura è necessario presentarsi con un documento in buono stato; nel caso risulti deteriorato o illeggibile, sarà necessario procedere al rinnovo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come ottenerla

Per tutte le informazioni necessarie a ottenere il documento, leggete come ottenere la nuova carta d'identità elettronica.