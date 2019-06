Rinnovo del passaporto: a chi rivolgersi e dove a Ravenna

La domanda per l'emissione o il rinnovo del passaporto può essere fatta alla Questura di Ravenna in via Berlinguer. L'ufficio preposto emette passaporti elettronici, dotati di un microprocessore che consente la registrazione dei dati, certificati elettronicamente, riguardanti il titolare del documento (dati anagrafici e fotografia) e l'Autorità che lo ha rilasciato., necessari per l'ingresso negli U.S.A. senza visto, come stabilito dal Visa Waiver Program.

Il costo del nuovo passaporto, non comprensivo della tassa annuale di concessione governativa che rimane invariata, è stato fissato da un decreto emanato, in euro 42,50 per un passaporto a 48 pagine, che dovranno essere versati dal cittadino sul conto corrente postale n. 67422808, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, con causale - Importo per il rilascio del passaporto elettronico -.

L'emissione del nuovo documento consentirà ai cittadini italiani di continuare a beneficiare del Visa Waiver Program, ossia il programma di esenzione visto che autorizza l'ingresso negli Stati Uniti per soggiorni fino a 90 giorni per turismo o affari od il transito negli aeroporti statunitensi senza necessità di visto.

In particolare, dal 26 ottobre 2006 potranno entrare o transitare negli Stati Uniti in esenzione di visto :

1. i titolari di passaporto elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006;

2. i titolari di passaporto con foto digitale rilasciato prima del 26 ottobre 2006;

3. i titolari di passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005.

Il passaporto per minorenni

Il passaporto è un documento utile ai fini del riconoscimento della propria identità valido anche nei paesi extra UE. Per i maggiorenni, il passaporto ha una validità di 10 anni e viene rilasciato ai cittadini, da tutte le Questure in Italia ed all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 2012. I passaporti per minori sono divisi in due diverse tipologie: da 0 a 3 anni (validità triennale) e dai 3 ai 18 anni (validità quinquennale).

I documenti necessari per il passaporto:

un documento di riconoscimento valido e la relativa fotocopia;

eventuale precedente passaporto scaduto o in scadenza;

in caso di furto o smarrimento, fotocopia della relativa denuncia;

2 fotografie formato tessera identiche, recenti, con sfondo bianco e vista frontale, senza ombre e riflessi e senza occhiali con montature vistose o riflettenti. Sono ammessi solo copricapo calzati per motivi religiosi che non nascondano il viso;

marca da bollo al Tabacchi di € 73,50;

ricevuta di pagamento di € 42,50 su conto corrente postale. n.67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.

Le domande potranno essere presentate presso i Commissariati di Faenza e Lugo a seconda della competenza territoriale.