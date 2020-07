Car sharing a Ravenna: come funziona

Una mobilità sempre più smart non può più fare a meno del car sharing, una modalità sempre più in voga per spostarsi dentro e fuori dalla città che coinvolge anche Ravenna.

Con il termine car sharing (dall'inglese car "automobile" e il verbo to share "condividere") si intende la forma di trasporto basata sull'uso collettivo dell’auto. Diversamente da come funziona per il servizio di bike sharing, a Ravenna non è attivo un servizio di car sharing gestito dall'amministrazione comunale.

Chi intende usufruire del servizio può comunque appoggiarsi ad alcune piattaforme online per la mobilità condivisa.

Potete quindi trovare (e offrire) un passaggio tramite BlaBlaCar, oppure utilizzando la app Corrente o anche la piattaforma Car2Go.