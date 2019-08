"Temporali organizzati, con possibilità di forti raffiche di vento": allerta "gialla" per venerdì

"Temporali organizzati, con possibilità di forti raffiche di vento". La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla", la numero 74 del 2019, per un passaggio perturbato atteso tra il pomeriggio e la serata di venerdì. Gli acquazzoni, accompagnati da lampi e tuoni, avranno una durata di poche ore. Il weekend si annuncia infatti stabile e soleggiato, con temperature in graduale aumento. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare). L'amministrazione comunale raccomanda "di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati".

Le previsioni

Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede nella mattinata di venerdì cielo irregolarmente nuvoloso, con tendenza dal pomeriggio ad un aumento della copertura nuvolosa, con piogge e temporali che interesseranno progressivamente tutto il territorio regionale; in spostamento da ovest verso est. Le temperature minime sono previste in diminuzione, con valori compresi tra 22 e 23 gradi, mentre le massime in lieve flessione con valori oscillanti tra 30 e 33 gradi. I venti soffieranno deboli variabili al mattino, dal pomeriggio prevalentemente dai quadranti settentrionali con rinforzi e raffiche nelle zone interessate da temporale (da sud-ovest invece sui rilievi). Il mare sarà poco mosso, localmente mosso al largo. Sabato sarà una giornata soleggiata, con temperature in aumento comprese tra 28 e 32°C. I venti saranno deboli, prevalentemente dai quadranti settentrionali in mattinata, tendenti a divenire variabili e il mare poco mosso. Successivamente l'anticiclone africano tornerà a dettare legge, mantenendo condizioni di tempo pressoché stabile, con scarsa nuvolosità, prevalentemente cumuliforme ad evoluzione diurna, associata a locali rovesci pomeridiani sulle vette. Le temperature saranno in lieve progressivo aumento.