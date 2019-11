L'alta marea continua a far paura e sono in arrivo piogge intense: stato d'allerta "giallo"

Insiste l'ondata di maltempo sulla Romagna. Ed un'intensificazione dei fenomeni è prevista per sabato pomeriggio. La Protezione Civile ha diramato un'allerta per "frane", "piene dei fiumi" e "mareggiate". Nell'avviso viene specificato che "sono previste precipitazioni deboli al mattino sul settore appenninico centro-occidentale, in estensione e intensificazione dal pomeriggio anche al resto della regione. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio, con fenomeni a tratti intensi; sono previsti quantitativi medi areali nelle 24 ore di 30-40 millimetri sui rilievi centro-orientali e di 20-30 millimetri nelle aree di pianura centro orientali. Sull'Appennino emiliano quota neve inizialmente oltre 1600 metri in abbassamento sino a 1200 metri nella sera. Si segnalano venti deboli-moderati da sud-est sulla fascia costiera con mare mosso. Persistono nel corso della mattinata condizioni di alta marea su tutta la fascia costiera".

Le temperature minime oscilleranno attorno ai 10°C, mentre le massime tra 13 e 15°C. I venti soffieranno dai quadranti sud-orientali, in rotazione da nord-est in serata. Domenica il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con temporanee ed irregolari schiarite. Le precipitazioni sono previste in esaurimento in primissima mattinata. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali, con attenuazione nel pomeriggio. Per i prossimi giorni, informa sempre l'Arpae, "la persistenza di una vasta area depressionaria centrata sull'Europa centro-occidentale sarà ancora responsabile di flussi umidi atlantici verso la nostra regione, che a più riprese, determineranno diffusa nuvolosità e precipitazioni. Avremo pertanto una nuova intensificazione delle precipitazioni tra lunedì e martedì, con neve sulle cime dell'Appennino. Dalla serata di martedì miglioramento del tempo. Le temperature sono previste con poche variazioni".