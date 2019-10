Temporali, venti forti e mare agitato: scatta l'allerta meteo

Dalla mezzanotte di mercoledì 2 ottobre alla mezzanotte di giovedì 3 ottobre è attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo "gialla" per stato del mare, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per la giornata di giovedì si prevedono venti moderati-forti da nord-est, con valori inferiori alla soglia e in rapida attenuazione dalle ore pomeridiane. Previsto mare agitato nelle prime ore del mattino (altezza dell'onda tra 2,5 e 3,2 metri) al largo di Ravenna e Cervia, in rapida attenuazione nel pomeriggio. Nel corso della mattinata si prevedono anche temporali sparsi sul settore orientale, localmente di forte intensità sulla Romagna.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare). Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, non accedere a moli e dighe foranee.