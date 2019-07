Un giovedì a rischio fulmini e grandine: diramata l'allerta "gialla" per temporali

Giovedì a rischio temporali. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla", specificando che sono previste "condizioni di instabilità che potranno dar luogo a temporali con probabilità di organizzazione. Ai fenomeni saranno associati fulmini, grandine, forti raffiche di vento con precipitazioni intense localizzate". L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare). L'amministrazione comunale "raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati".

Le previsioni

Arpae comunica nel suo bollettino che giovedì mattina sono previste condizioni di cielo poco nuvoloso, mentre al pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità cumuliforme, che potrà dar luogo a rovesci sparsi e temporali: i fenomeni saranno più probabili ed intensi sui rilievi, anche se potranno interessare la pianura, in particolare quella centro-occidentale. Le temperature minime sono attese fra 20 e 23 gradi, mentre le massime tra 31 e 33°C. I venti soffieranno deboli, prevalentemente dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi nelle zone temporalesche. Venerdì sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature in aumento. La stabilità proseguirà anche nel fine settimana. Da domenica pomeriggio, informa l'Arpae, "tendenza ad aumento diffuso della nuvolosita' con possibilita' di qualche sporadica precipitazione. Peggioramento piu' marcato delle condizioni ad iniziare da lunedì con cielo in prevalenza nuvoloso e precipitazioni sparse e temperature in diminuzione".