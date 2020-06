Maltempo, prevista un'intensificazione delle piogge sui rilievi: nuova allerta temporali

Prime piogge sulla Romagna, ma nelle prossime ore è prevista un'intensificazione dei fenomeni, specialmente sulla fascia appenninica. Per questo motivo la Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo. Viene specificato che per la giornata di venerdì "sono previsti, in particolare sulle aree di crinale, fenomeni a prevalente carattere di rovescio temporalesco nella mattinata. I valori massimi puntuali previsti sono dell'ordine di 30-40 millimetri sui rilievi romagnoli e di 60-100 millimetri sui rilievi centro-orientali. Le precipitazioni saranno in progressiva attenuazione nel corso della giornata con esaurimento in serata".

Sabato il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso al mattino, con possibile aumento di nubi a sviluppo verticale durante le ore pomeridiane, con possibili locali piovaschi sulla pianura più settentrionale; mentre sul crinale appenninico il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso per l'intera giornata, con possibili deboli e locali fenomeni nel corso del pomeriggio. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 27°C. I venti saranno in prevalenza di debole intensità, a parte qualche temporaneo rinforzo di Libeccio sull'Appennino, di brezza sulla costa nel corso del pomeriggio e da sud-ovest sulla Romagna in serata.

Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "una saccatura atlantica si approfondirà sull'Europa Centrale, portando anche sulla nostra regione una fase meteorologica decisamente instabile e fresca.Nel corso del periodo in esame avremo condizioni di spiccata variabilità con alternanza fra brevi schiarite e nuvolosità compatta associata a rovesci e temporali sparsi, in particolare nelle giornate di lunedì e martedì. Le temperature saranno in progressivo calo, portandosi su valori di qualche grado inferiori alla media climatologica del periodo".