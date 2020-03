Raffiche di vento, pioggia e neve a quote basse: scatta l'allerta meteo

Altro veloce colpo di coda invernale in arrivo. Un'irruzione di aria fredda dall'Artico determinerà un peggioramento delle condizioni atmosferiche, accompagnato da raffiche di vento, precipitazioni sparse e nevicate a quote basse.

La Protezione Civile ha diramato per martedì un'allerta gialla per "stato del mare", comunicando che "si prevedono durante le ore del mattino deboli precipitazioni sparse sul territorio regionale che potranno risultare nevose fino a circa i 300 metri di quota. Non si escludono momentanei episodi di nevischio fin sulle aree pianeggianti a ridosso delle aree pedecollinari. Ci sarà un esaurimento dei fenomeni entro la mattinata. La ventilazione è prevista moderata da nord-est con rinforzi sul mare, sulla costa e rilievi centro-orientali. Il mare sarà agitato al largo nelle prime ore del mattino (altezza dell'onda tra 2,5 e 3,2 metri), in rapida attenuazione".