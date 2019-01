1000 euro al mese per 8 anni alle mamme che non lavorano: Adinolfi presenta il "reddito di maternità"

Sarà la Sala Consiliare del Comune di Faenza a ospitare la tappa romagnola del tour nazionale sul “Reddito di maternità" con l’intervento di Mario Adinolfi, Presidente del Popolo della Famiglia, che presenterà la proposta di legge d’iniziativa popolare per l’“Istituzione dell’indennità di maternità per le madri lavoratrici nell’esclusivo ambito familiare”, ossia di un reddito mensile di mille euro per 8 anni alle madri italiane che scelgono di dedicarsi in via esclusiva alla famiglia. L’incontro sarà moderato dal Presidente del Circolo faentino del Popolo della Famiglia Jorick Bernardi. L’appuntamento è per sabato 12 gennaio alle ore 20.30 presso la Sala del Consiglio Comunale di Faenza con la partecipazione anche del Coordinatore per l’alta Italia del Popolo della Famiglia Mirko De Carli. Nel corso della serata verranno inoltre illustrati linee e obiettivi delle liste che il movimento politico presenterà alle prossime elezioni europee.