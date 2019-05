Acqua, sabbia e verde: ambiente al centro del "nuovo orizzonte del turismo"

"Acqua, sabbia e verde: il nuovo orizzonte del turismo tra competitività e sviluppo. Nuove idee per un turismo che sia al passo con i tempi, partendo da quello che fino a ora è stato fatto. Una serata in cui proporre idee nuove legate alle componenti più amate e significative di questa realtà, dall’acqua del mare al verde della pineta". Questi saranno i temi dell’evento di martedì 14 maggio ai Magazzini del Sale a Cervia alle 20.30, un momento per approfondire il progetto del “resort urbano” di cui il candidato sindaco Massimo Medri ha parlato negli scorsi mesi.

"Un occasione per dare risposte concrete agli operatori, che chiedono idee realizzabili e sviluppo del territorio - spiega il candidato sindaco - Cervia ha bisogno di incrementare il turismo straniero, e per questo ci vogliono frontiere innovative del turismo che ci rendano più vicini al turismo ambientale tanto apprezzato in Toscana proprio dagli stranieri. La Romagna non ha nulla da invidiare a gli altri, deve solo proporre nuove strade". Oltre a Medri, alla serata saranno presenti il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’Assessore al Turismo Andrea Corsini e il sindaco Luca Coffari.