Alvaro Ancisi in Castiglia per un seminario sul ruolo del patrimonio culturale in Europa

Il 3 e il 4 maggio prossimi Alvaro Ancisi sarà a Burgos, nella storica regione spagnola della Castiglia, per partecipare, quale consigliere comunale di Ravenna membro del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, al seminario internazionale sul “Ruolo del patrimonio culturale nella costruzione dell’Europa dei cittadini”. Obiettivo del seminario è di imprimere impulso all’importante carta del patrimonio culturale dell’Europa come risorsa essenziale per attrarre investimenti e promuovere la formazione di imprese e di posti di lavoro di alta qualità. L’iniziativa si inquadra nel contributo del Comitato delle Regioni alla celebrazione dell’Anno Europeo 2018 del Patrimonio Culturale, volto a sottolineare come il rafforzamento della componente territoriale, espressa dalle regioni e delle città, sia essenziale per la gestione, valorizzazione e protezione di tale fondamentale risorsa del nostro continente. Il seminario raccoglie la partecipazione dei rappresentanti elettivi delle città e delle regioni europee, delle autorità nazionali e della Commissione Europea, come pure di agenzie, artisti, università ed imprese, ritenendo decisivo lo scambio delle conoscenze sui progetti e sulle iniziative che già si stanno sviluppando in diversi contesti locali e regionali, meritevoli di applicarsi su scala europea. La risoluzione finale avrà come destinazione gli organi di governo dell’Unione Europea stessa.