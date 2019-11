Ancarani (Fi): "Sul vano tecnico di piazza Kennedy Cameliani smentisce il sindaco"

"L’amministrazione De Pascale pensa evidentemente che i ravennati abbiano la memoria corta - attacca Alberto Ancarani di Forza Italia - e gioca sull’abituarli alle brutture architettoniche affinchè le trovino talmente ordinarie da smettere di protestare a causa della loro esistenza. Non vi è altra spiegazione se non questa rispetto a quanto appreso dalla lettura delle risultanze di una complicata commissione consiliare svoltasi venerdi scorso a Palazzo Merlato". Motivo del contendere è il vano tecnico realizzato in piazzale Jennedì che, come sottolinea il consigliere forzista: "L’assessore Cameliani, nella corso della seduta di venerdi a Palazzo Merlato ha infatti dichiarato: “il vano tecnico non verrà rimosso ma potrà al massimo essere abbellito”". Evidentemente si è dimenticato di consultarsi col suo Sindaco che, in data 11 Gennaio 2017, in una dichiarazione tuttora reperibile sul sito del Comune di Ravenna affermava: “….siamo già al lavoro per trovare una soluzione efficace per il vano tecnico, che sarà anch’esso rimosso in un tempo ragionevole e sostituito da un intervento non impattante ma di qualità e funzionale e che consenta di non disperdere il patrimonio di sotto-servizi di cui la piazza è dotata”".

"Ora - conclude Ancarani - non solo c’è una notevole differenza rispetto a quanto affermò il Sindaco l’11 Gennaio 2017, ma c’è anche un fortissimo ritardo persino se si vuole osservare il piano B, ovvero quello del cosiddetto “abbellimento”. Fatto sta che il vano tecnico continua a rimanere nello stato in cui si trovava quando iniziarono le proteste, e contestualmente, a non venire usato per nessun scopo. Ci sarà qualcuno non solo dell’opposizione ma anche della stampa, che vorrà farlo notare al sindaco e ai suoi accoliti?"