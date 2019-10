Articolo Uno inaugura la sua sezione nella storica sede della Cà Rossa

Domenica 13 ottobre, dalle 12.30, Articolo Uno Ravenna inaugura con un evento e un pranzo la sua sezione cittadina presso la storica sede della Cà Rossa, in via delle 7 a Ravenna, alla presenza di Piero Latino, responsabile nazionale Lavoro di Articolo Uno. "Questo per ribadire la presenza stabile, costante e autonoma di Articolo Uno sul territorio: c’è bisogno di un grande ripensamento e rinnovamento del pensiero all’interno di tutto il centro-sinistra, soprattutto riguardo i grandi temi dei nostri giorni quali l’ecologia e il cambiamento climatico, un lavoro più stabile e dignitoso e la lotta alle diseguaglianze. Tutti questi sono temi che riguardano più largamente una questione sociale che per troppo tempo è rimasta inascoltata e con la quale la Sinistra non può evitare di confrontarsi per dare risposta alle molteplici richieste di uguaglianza e giustizia sociale. C’è sempre un’alternativa: il compito della sinistra è di ricostruirla. Ora più che mai siamo pronti con generosità e autonomia a portare avanti questa sfida".