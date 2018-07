La Consulta antifascista alla manifestazione della strage di Bologna: "Fermare il neofascismo"

La Consulta Provinciale Antifascista di Ravenna aderisce alla manifestazione del 2 agosto 2018 per il ricordo dei martiri della strage di Bologna. Nel capoluogo di regione sarà presente infatti una delegazione ravennate.

"Sono trascorsi 38 anni dalla strage efferata alla stazione di Bologna e ancora gli italiani attendono chiarezza totale. Dal 1969 alla metà degli anni '80 una pluralità di atti criminali e terroristici contro le popolazioni inermi sconvolsero l'Italia - spiegano il presidente della consulta Carlo Boldrini e il vicepresidente Riccardo Rosetti - Ma in realtà il fascismo non è mai scomparso dalla società italiana: ha continuato ad agire con modi e metodi differenti, visibili e occulti, dichiarati e segreti, accattivanti e violenti a seconda delle situazioni politiche nazionali e internazionali, trovando alleanze e protezioni in più ambienti socio-economici, finanziari e politici. In questi anni è tornato ben visibile e punta a coinvolgere i folti strati sociali colpiti dalle complesse crisi in corso che accrescono il divario fra classi sociali a vantaggio dei più facoltosi, accentuato dall'ordine sociale discriminatorio imposto dal neoliberismo, da un misero futuro socio-economico, lavorativo, previdenziale, assistenziale. Il neofascismo punta a sostanziare un progetto reazionario e anticostituzionale che, come in passato, può tornare funzionale anche a interessi economico-finanziari. Il neofascismo oggi trova una sponda politica in taluni demagogici e discriminatori schematismi populistici, diffusi in Italia, Europa e oltre anche per i grandi limiti delle politiche e dei comportamenti dell'Unione Europea. Tutto ciò è inquietante per il futuro della democrazia perchè coloro che li sostengono non sono dichiaratamente antifascisti. Il neofascismo va fermato".