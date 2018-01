Bomboletta spray su muri e auto: atto vandalico contro militante di Forza Nuova

Vandalizzati i muri di casa e l'auto dei familiari di un militante forzanovista faentino. Lo annuncia, con documentazione fotografica Desideria Raggi, responsabile provinciale di Forza Nuova "L'idiozia sinistronza di piccoli insulsi personaggi di genere, sia mai che si offedendessero a fare distinzioni di sesso - interviene Raggi - ha colpito di nuovo, nascosta, come sempre, tra le tenebre faentine". "Nell'epoca dei disoccupati, delle famiglie sfrattate e buttate in mezzo alla strada, nell'epoca del politicamente corretto, delle censure dittatoriali, del totale decadimento intellettuale, umano e d'animo, l'accaduto non è altro che una miserabile azione di disturbo estemporanea di chi, con la scatola cranica usurata tra crack e canne, trova nell'antifascismo la sola ed unica ragione di vita", aggiunge Raggi. Del caso, al momento, non sono state presentate denunce alle forze dell'ordine.