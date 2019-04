Cécile Kyenge in visita al Tecnopolo: "L'Italia e l'Europa sono al vostro fianco"

"Tecnologia, impresa, formazione, università: al Tecnopolo di Ravenna si incontrano e si mescolano i saperi che permettono alla città romagnola di impostare un futuro di sviluppo e benessere". Lo ha detto l'europarlamentare Cécile Kyenge in visita giovedì al Tecnopolo di Ravenna. "È stata una visita davvero interessante - ha continuato Kyenge - che mi ha permesso di scoprire i numerosi progetti e le numerose attività che si svolgono qui ogni giorno: dalla collaborazione con le aziende e i protagonisti del tessuto imprenditoriale del territorio all'organizzazione di workshop e appuntamenti tematici, fino allo sviluppo e al supporto di percorsi innovativi e di start-up". Kyenge ha poi salutato entusiasta:"Complimenti a tutti: l'Italia e l'Europa sono al vostro fianco".

Poi Kyenge si è recata a Ravenna al Centro Sociale e Ricreativo La Quercia. "Non potevo mancare di venire qui dove si pratica la cura delle persone, con solidarietà e generosità - ha affermato Kyenge - Che bella realtà quella conosciuta al centro sociale "La Quercia", un luogo in cui l'assistenza delle persone in difficoltà, anziani e non, si realizza con progetti socio-sanitari, culturali, di volontariato e di beneficenza. A tutti i membri del centro social voglio fare un grande applauso: grazie davvero di cuore, siete un simbolo dell'Italia generosa verso il prossimo".