Cittadinanza onoraria ad Alberto Angela: si decide in consiglio comunale

Martedì 21 maggio, alle 16, si riunisce il Consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna.

A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Pedonalizzazione via Argentario”, “Regolare con urgenza l’accesso di furgoni e camion dei corrieri nel centro storico” e “Sollievo dei residenti sull’argine destro Ronco per la riparazione del crollo, ma anche preoccupazioni”. Seguiranno le interrogazioni sui temi: "Disabili in spiaggia: ancora troppo poche le spiagge attrezzate”; “Cittadinanza onoraria ad Alberto Angela”; "In merito alla pista ciclabile di Santo Stefano - Carraie”.

Discussione e votazione delle seguenti proposte di delibera: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000, comma 1 lettera e per lavori di somma urgenza per l’esecuzione dei lavori di raccolta e asportazione piante cadute e sistemazione paratoia buca del Cavedone a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel mese di marzo e aprile 2019”; “Ratifica deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto: Variazione di bilancio stanziamenti correlati al progetto Colourful children programma Erasmus plus”; “Regolamento per il funzionamento e la vigilanza nelle strutture residenziali per anziani con un numero di ospiti fino a un massimo di sei denominate Casa famiglia, appartamento protetto per anziani e gruppo appartamento per anziani – approvazione”.

Sarà poi la volta delle seguenti mozioni: “Per destinare l’introito annuale del canone di concessione del ripetitore di telefonia mobile situato nella rotonda Colonia a Marina di Ravenna e Punta Marina”; “Sull’applicazione del contratto Fise Utilitalia ai lavoratori delle cooperative sociali che svolgono il servizio di spazzolamento raccolta anche differenziata e trasporto di rifiuti urbani per conto di Hera spa”. Infine saranno discussi e votati gli ordini del giorno relativi a: “Per la creazione di un’applicazione per la fruizione dei monumenti e dei musei di Ravenna da parte delle persone diversamente abili”; “Su ex ippodromo: riqualificazione e concessione in uso e gestione”; “Disabili con accertate gravi problematiche limitazioni”.