Coraggiosa, assemblea pubblica con Vasco Errani: "Il lavoro comincia adesso"

Giovedì 13 Febbraio dalle 20.30, all’Hotel Cube di Ravenna, in via Luigi Masotti, la comunità di Emilia-Romagna Coraggiosa della Provincia di Ravenna "si riunisce per ringraziare tutti gli amici e volontari che hanno reso possibile questo risultato e ragionare sulla strada ancora da percorrere, insieme. Sarà presente anche il senatore Vasco Errani. 6245 grazie”, dicono da Coraggiosa Ravenna, “quello di Coraggiosa è stato un grande risultato, un grande contributo alla vittoria del centrosinistra nella nostra Regione”.

"Ricordiamo infatti come Emilia-Romagna Coraggiosa Ravenna abbia raccolto più di 6mila voti alle elezioni regionali del 26 gennaio scorso. Un risultato che (è il caso di dirlo) è incoraggiante e che non era per nulla scontato data la durata esigua della campagna elettorale che non permetteva di certo una conoscenza diffusa del progetto ambizioso di Coraggiosa”. “Il progetto di Coraggiosa - continuano - è riuscito a farsi spazio e farsi notare da tutte le generazioni, e a maggior ragione da molti ragazze e ragazzi, grazie al fatto che molti hanno creduto e si sono riconosciuti nella nostra visione di una società più giusta, senza discriminazioni e che faccia particolare attenzione ai temi fondamentali del lavoro e della lotta ai cambiamenti climatici: difesa del lavoro e attenzione all’ambiente insieme, questo è il binomio che Coraggiosa vuole portare avanti”.

“Il sostegno è venuto anche soprattutto grazie alle proposte che abbiamo avanzato: un nuovo patto per il lavoro (che contrasti caporalato, precariato e abbassamento dei redditi), il patto per l’ambiente che prevede mezzi pubblici gratuiti per gli under 25 e il piantare 5 milioni di alberi entro 10 anni per contrastare i cambianti climatici e rendere l’Emilia-Romagna sempre più verde e sostenibile. Proposte che, e ciò è motivo di soddisfazione per noi, sono state subito e più volte accolte e rilanciate dal presidente Bonaccini”.

“Il lavoro di Coraggiosa comincia adesso - concludono - il coraggio che abbiamo dimostrato in campagna elettorale lo dimostreremo, giorno dopo giorno, con le proposte che faremo a partire dalla salvaguardia del lavoro e dalla lotta ai cambiamenti climatici e provando a stimolare in tutto il centrosinistra un dibattito riguardo queste grandi questioni, un dibattito che permetta a tutto il centrosinistra di raccogliere le stimolazioni che da più parti, in questi mesi, sono arrivate: dalla piazza delle sardine, a quella dei Fridays for Future”.